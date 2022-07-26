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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 16:27

Denizin dibinden çıkarıyor! Aylık kazancı 30 bin lira

Antalya'da turizm sektöründe şoför olarak çalışırken pandemiyle birlikte işsiz kalan 35 yaşındaki 4 çocuk babası Erhan Uludağ, kentin dünyaca ünlü sahilinde denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri geri dönüşüme satıyor, paraya para demiyor. Geçen yaz sezonunda 25 ton, bu yaz ise şu ana kadar 15 ton demir çıkardığını belirten Uludağ, aylık kazancının ise 25-30 bin arasında olduğunu kaydetti.

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