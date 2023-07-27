  • $26,9522
  • 29,6524
  • 1683.88
  • 6840.35

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 17:09

Denizi olmayan ilimize göl yaptı! Yediği cezayı duyunca şoka uğradı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gümüştepe köyünde yaşayan Adil Avcı'nın köyüne yaptırdığı yapay göl mahkemelik oldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.