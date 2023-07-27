Denizi olmayan ilimize göl yaptı! Yediği cezayı duyunca şoka uğradı

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Adil Avcı, tarlasını sulamak ve vatandaşların faydalanması için Taşpınar mevkiine yapay bir göl yaptı.

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İddialara göre köy muhtarlığı gölün köyün mera arazisini işgal ettiği, suyun köye ulaşmadığını ve hayvanların susuz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

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Avcı, köyün merasını işgal ettiği suçlaması ile yargılandığı mahkemede 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 3 bin 600 TL para cezasına çevrildi. Gölün kaldırılmaması üzerine köy muhtarlığı yeniden şikayette bulunarak, durumu bir kez daha mahkemeye taşıdı. Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Avcı, göledin kimseye zararı olmadığını söyledi.

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"Bu göledin kimseye bir zararı yok"

Yapay gölden herkesin yararlandığını belirten Adil Avcı, "Bu gölü balık yetiştirmek ve vatandaşın gelip burada piknik yapması için oluşturduk. İlk başlangıçta burada su yoktu, sadece bir çeşmenin suyu vardı. Bu alanı kendi imkanlarımla kepçe ile kazdırdım ve kazdıkça tabandan su çıkmaya başladı. Ve yine buraya kendi imkanlarımla alabalık, nesli tükenmekte olan su kaplumbağası koydum. Zamanla çoğaldılar, şimdi burada yaşıyor hayvanlar. Buradaki su kışın birikiyor, yaz aylarında da ihtiyaç halinde kullanılıyor. Bu göledin kimseye bir zararı yok. Burada gelip balık tutuyorlar, yabani ördekler geliyor. Buranın suyundan herkes yararlanıyor" dedi.