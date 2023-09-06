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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba 23:10

Deniz kestaneleri göz kamaştırdı

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıkları ve Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları ile İzmit Körfezi ve Gökova Körfezi'nde yapılan çekimlerde deniz kestaneleri kayıt altına alındı.

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