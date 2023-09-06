Deniz kestaneleri göz kamaştırdı

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Hatay'ın Samandağ ilçesi açıkları ve Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları ile İzmit Körfezi ve Gökova Körfezi'nde yapılan çekimlerde deniz kestaneleri kayıt altına alındı.

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Deniz ekosisteminin belirleyici bir türü olan deniz kestanelerinin tüm dünya denizlerinde bine yakın türü mevcut.

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Deniz kestanesinin ana besin kaynağını algler oluşturuyor. Su kalitesinin düşük olduğu yerlerde yaşayamayan deniz kestaneleri deniz yaşamı içinde bir çok canlı için besin olma özelliği taşıyor.

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Sualtı Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, yaptığı açıklamada, deniz kestanelerinin deniz ekosisteminin belirleyici bir türü olduğunu belirterek, "Deniz kestaneleri su kalitesinin iyi olmadığı ortamlarda yaşayamazlar. Bu bilinçle deniz kestanelerinin ne kadar büyük rol üstlendiğini bilmemiz lazım. Birçok yerde deniz kestanesini görmek orada su kalitesinin iyi olduğu anlamına gelir." dedi.

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