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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:01

Denemek için ekti! Sıra dışı büyüklükte bergamot yetiştirdi

Meyvesinin kabuğundan elde edilen aromasıyla bergamotla 8 yıl önce tanışan Mersinli üretici, 1 kiloyu geçen sıra dışı büyüklükte ürün yetiştirdi. Tek bir ağaçla gerçekleştirdiği üretiminden sezonda 500 kiloya yakın meyve aldığını ifade eden üretici deneme için yaptığı üretimi artık geliştirmek istediğini söyledi.

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