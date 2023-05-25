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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 10:20

Demlikte kalan bayat çayı sakın atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Çay içmeyi seven bir millet olarak sürekli taze kalmasını isteriz. Soğuktan sonra bayat olduğunu düşündüğümüz demlikteki çay aslında birçok işe yarayacak. İşte bayat diye dökmemeniz gereken çayın size yarayacak faydaları...

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