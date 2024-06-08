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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2024 Cumartesi 11:40

Demir direğin üzerine 70 metrekarelik ev yaptı! Karadenizli kaportacı herkesi şaşırttı

Rizeli Cihat Çelik, 6 yıllık çabası sonucunda 12 metrelik demir direk üzerine 70 metrekarelik 2 katlı ev kurdu.

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