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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 14:45

Dehşete düşüren yeni görüntüler! Mahallede beş metre yükselme oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, fayın geçtiği Çelikhan ilçesi Pınarbaşı Balıkburnu Mahallesi'nde bulunan düzlükteki tarlalarda 5 metreye varan yükselme oldu.

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