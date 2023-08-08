  • $27,0272
  • 29,5958
  • 1674.19
  • 7433.26

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 15:24

Değerli taşlar kadınların elinde takıya dönüşüyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde dağlık bölgelerden çıkartılan ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşlar, kadınlar tarafından maharetle işlenerek takı ve süs eşyasına dönüştürülüyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.