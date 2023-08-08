Değerli taşlar kadınların elinde takıya dönüşüyor

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Yarı değerli taşlar bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık'ta kadınlar, kurdukları atölyede taşları işleyip hem el becerilerini geliştiriyor hem de tasarladıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir ustalıkla işleyen kadınlar, ortaya farklı süs ve takı ürünleri çıkarıyor. Kadınlar ürettikleri bileklik, yüzük, kolye ve küpe gibi ürünleri ise kurdukları kooperatif aracılığıyla satışa sunuyor.

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İşledikleri taşlarla yörenin kültürel tanıtımına da katkıda bulunan kadınlar, kursta taşların verdiği pozitif enerji ile de gündelik yaşamlarında huzur buluyor.

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Bize pozitif enerji veriyor

Aydıncık Halk Eğitim Merkezinde 6 ay önce taş işlemeye başlayan Latife Genç, "Kursta gayet güzel işler yaptık. Burada taş işledik. Taşların isimlerini önceden bilmiyordum, onları öğrendim. En çok ametist taşı işledim. Onun enerjisi daha hoşuma gitti. Bu taşlarla kolye, bileklik, küpe, yüzük gibi takı ürünleri yaptık. Bu ürünleri satarak aile bütçemize de katkı sağladık. Biz taşı severek işliyoruz, bize pozitif enerji veriyor, çalışırken stresimizi atıyoruz" dedi.

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Aile bütçemize katkı sunuyoruz

Fadime Çevik isimli kursiyer de "Burada taşları işleyip yüzük, kolye, bileklik yapıyoruz, Taşları işlerken huzur buluyoruz, stres atıyoruz çalışırken, rahatlıyoruz. Bizim için çok iyi oluyor. Bu ürünleri satarak aile bütçemize katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

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En değerlisi mor yakut dediğimiz ametist taşı

Aydıncık Kadın Girişimi işletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker de, ilçede ametist, jasper, kalsedon, akik, opal ve kuvars gibi birçok yarı değerli taşın çıktığını söyleyerek, "Biz bunları yöremizde çıkarttıktan sonra atölyemize getirip ayrıştırıyoruz. Atölyemizde taşların uygun yerlerinden takılar haline getiriyoruz. Bu yarı değerli taşları kolyeler, yüzükler, bileklikler birçok takı aksesuarına dönüştürüyoruz. Yöremizde çıkan en kıymetli taşlardan birisi de ametist taşı, mor Yakut olarak bilinir. Yarı değerli taşların içinde en değerlisidir. Şifası en yüksek taşlardandır, yine vücuttaki negatif elektrik yükünü alıp pozitif enerjiye çevirdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra nazara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Birçok şifalı yönleri vardır. Biz de bunları takılara dönüştürüyoruz, insanların hizmetine sunuyoruz. Onlar da şifası ve görselliği bakımından bu ürünleri tercih ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

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Ürünlerini satışı kooperatifte yapılıyor

Aydıncık Halk Eğitim Merkezince açılan kurslara ilginin yoğun olduğunu da söyleyen Türker, "İlçemizde birçok kez doğal taş işleme ve takı tasarım kursu açtık. Yöredeki kadınlar, genç kızlar halk eğitim bünyesinde önce açtığımız kurslarda eğitim görüyorlar. Burada taş işleme eğitimini de ben veriyorum. Eğitimden sonra kursiyerler yaptığı ürünlerin, takıların kooperatif aracılığıyla pazarlamasını ve satışını yapıyoruz. Onlar da ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar" dedi.