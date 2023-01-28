Definecilerin ortaya çıkardı! Kapadokya'nın sanat tarihine ışık tutuyor

Ürgüp'ün 23 kilometre güneyindeki Şahinefendi köyü yakınlarında definecilerin tesadüfen bulduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen kazı çalışmasında ortaya çıkarılan Sobesos Antik Kenti'nde, Geç Roma Dönemi Hristiyanlık dini inanç ve öğretilerinin gerçekleştirildiği şapel, hamam ve bazı binalar gün ışığına kavuştu.

"Sobesos, Kapadokya'nın geç antik çağdaki değişim ve dönüşümü açısından önemli bir yerleşim yeri. Çünkü 4'üncü yüzyılda Hristiyanlığın legal bir din haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Bu nedenle kentte de bazı değişiklikler yaşanmış. İçerisinde mozaiklerin bulunduğu villa yapısı konut evresinden sonra kilise olarak kullanılmaya başlanmış. Yapının içindeki avlu bölümünde ve bir mekandaki mozaikler günümüze ulaşmıştır. Sobesos hem mozaikleri hem de mimari kalıntıları açısından Kapadokya'nın geç antik çağ tarihine ışık tutması bakımından oldukça önemlidir. Sobesos'taki mozaiklerin kaliteli olduğunu söylememiz mümkün. Büyüklüğüne baktığımızda kaliteli bir işçiliğin olduğu söylenebilir. Kapadokya'nın güçlü aristokratlarından biri inşa ettirmiş olabilir."

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Genelde mozaiklerde, asırlar boyunca kendini gösteren afet ve diğer etkenler nedeniyle bozulma meydana geldiğini ancak Sobesos'taki kalıntıların bütün olarak bugüne ulaştığını aktaran Onur, şunları dile getirdi:





"Sobesos, tarihi kaynaklarda adı bilinen ama bulunamayan özel bir yer idi. 2002 yılında kaçak kazı çalışmalarında ortaya çıkıyor. Burada çok özel mozaiklerin olduğunu görüyoruz. Tabanına baktığımız zaman geometrik desenlerde daha çok renkli taşlar ve cam kullanıldığını görüyoruz. Geometrik desenlerde sivastika dediğimiz Hindistan kökenli bir desen ile Helenistik döneme ait mendereslerin büklüm büklüm akmasından esinlenerek yapılmış meander desenini görüyoruz. Bu, aşkı sembolize eder, başı ve sonu yoktur."