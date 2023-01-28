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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 17:18

Definecilerin ortaya çıkardı! Kapadokya'nın sanat tarihine ışık tutuyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2002 yılında kaçak kazı yapan kişilerce tesadüfen ortaya çıkarılan Sobesos Antik Kenti'nde, geçmişte villa daha sonra kilise olarak kullanıldığı belirlenen binanın tabanındaki mozaikler, ziyaretçileri 1600 yıl öncesindeki süsleme sanatıyla tanıştırıyor.

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