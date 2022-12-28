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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:35

Defineciler hazine aramak için giriyor! 25 metrelik korkutucu tünel

Bursa'da binlerce yıllık geçmişi bulunan ve 4 medeniyete ev sahipliği yapan tarihi İznik ilçesinde neresi kazılsa tarih fışkırıyor. Papazkaya Mevkisi'nde daha önce definecilerin talan ettiği ve 9 kişinin yakalandığı 25 metrelik tünel kapatılmayınca, bölge sakinleri harekete geçti. Derbent Mahalle Muhtarı Mehmet Ersin, 'Buraya bir canlının düşmesi vebale sebep olur. Yetkililer harekete geçmeli. Definecilere de caydırıcı cezalar verilmeli' dedi.

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