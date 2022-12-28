Defineciler hazine aramak için giriyor! 25 metrelik korkutucu tünel

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Bursa'nın tarihi şehri İznik definecilerin hedefi haline gelmeye devam ediyor. Papazkaya Mevkisi'nde bir mağarayı 25 metre kazan defineciler daha önce operasyonla yakalanmıştı.

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25 metre tünel kazan 9 kişiden 2'si tutuklanırken, 7 kişi ise serbest kalmıştı.

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Kültür Varlıklarını Koruma alanında bulunan Papazkaya'nın başka amaçlar için de kullanıldığını iddia eden Derbent Mahalle Muhtarı Mehmet Ersin, "Papazkaya Mevkiisi'nin çevresinde kazılmış yerler de mevcuttur. Buradaki tarihi objelere de zarar verilmeden ve ortada bu kadar yapılmış zarar ziyan var iken definecilerin serbest kalması hepimizi şaşırtıyor.

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Verdikleri bu zarar neden definecilerden karşılanmıyor.

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Definecilerin bölgedeki hayali hiç dinmezken, zaman zaman bölgede yeni kazılar olduğu görüldü. Jandarmanın bölgede devriye attığı, bölgedeki her türlü şüphelinin ifadesine başvurulacağı belirtildi.

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İnsan ve hayvan canı bu kadar mı değersiz? Buraya bir canlının düşmesi demek vebal almak anlamına gelir. Bunun hesabını kim verecek" dedi.