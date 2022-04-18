  • $14,6498
  • 15,8139
  • 937.788
  • 2502.93

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:42

Define bulanlar ne kadar pay alır? Bakanlık açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, define avcılarının merak ettiği 6 soruya yanıt verdi. Define aramak için nasıl izin alınacağı ve defineden ne kadar pay alınacağı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.