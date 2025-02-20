Dedektörle bulup çuvallara doldurdular! Tüm dünyayı dehşete düşürdü

<p>Görüntüde bir grup avcı eline aldıkları dedektör ile arayışa başladı..</p><br><p>Grup saatlerce süren arayışın ardından aldıkları sinyal sonrası bölgeyi kazmaya başladı.</p><br><p>Yaptıkları kazı sonrası sinyal gittikçe daha da hızlandı.</p><br><p>Yuvaya ulaşan kişiler yuvadan çıkanları görünce şaşkına döndü.</p><br><p>Toprağı kazan ekip kobra yuvasına ulaştı.</p><br><p>Yuvada yüzlerce kobrayla karşılaşan ekip yılanları tek tek ayırarak çuvallara doldurdu..</p><br><p>İşte dehşete düşüren o anlar.</p><br>