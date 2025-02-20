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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 14:19 |

Dedektörle bulup çuvallara doldurdular! Tüm dünyayı dehşete düşürdü

Bu görüntüler sosyal medyaya düşünce olay oldu. Görüntülerde dedektör ile yuva arayan ekibin toprağın altından çıkardığı yüzlerce yılanı çuvala koyup götürmesi tüm dünyayı dehşete düşürdü.

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