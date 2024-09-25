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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:36

Dede yadigarı ahşap eve 'betonarme' koruma! Gören dönüp bir daha bakıyor

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde dik ve engebeli arazisinde yapılaşma sorunu yaşayan emekli Yaşar Yılmaz, zamanla tahrip olması sonucu bir kısmı yıkılan 2 katlı dede evinin, yanına 3 katlı bina inşa etti. Ahşap ev ile yeni bina arasına geçiş yapan Yılmaz hem yapılaşma sorununu çözdü hem de ahşap evi korumaya aldı.