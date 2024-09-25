Dede yadigarı ahşap eve 'betonarme' koruma! Gören dönüp bir daha bakıyor

'HEM EVİMİZİ YENİLEDİK HEM DE ESKİ EVİ KORUDUK'





Eski yapıyı bozmadan yeni evini inşa ettiğini söyleyen Yaşar Yılmaz, "Hem betonarme hem de ahşap ev ikisi bir arada kullanılıyor. Bu evin bir kısmı zamanla çürüdü. Onun yerine bu betonarme kısmını ekledik bu hale geldi. Sadece eski evde yıkılan kısma yeni binayı ekledik. Bu sayede birçok odamız oldu. Geçiş sağladığımız kapı ile isteyen ahşap evde isteyen betonarme evde kalabiliyor. Hem evimizi yeniledik hem de eski evi koruduk. İsteyen ahşap evde isteyen betonarme evde kalabiliyor" dedi.