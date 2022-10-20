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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 16:49

DEAŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında bulundu! 2 bin 700 yıllık

Kuzey Irak'ta 2016 yılında DEAŞ militanlarının yıktığı tarihi Mashki Kapısı'nı onarmak için çalışan arkeologlar, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinden birini ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 bin 700 yıl önce yapılan kaya oymaları savaş sahnelerini, üzüm asmalarını ve palmiye ağaçlarını tasvir ediyor.

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