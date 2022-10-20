DEAŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında bulundu! 2 bin 700 yıllık

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Diğer taraftan Irak, Babil de dahil olmak üzere dünyanın en eski şehirlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak yıllarca süren kargaşa, Irak'taki birçok arkeolojik alanın DAEŞ militanları ve askeri operasyonlar nedeniyle tahrip olmasına neden oldu.

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TARİHİ ASUR KRALI SANHERİB'E DAYANIYOR

Irak Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu, yeni keşfedilen kaya oymalarının tarihinin Nineveh antik kentini MÖ 705'ten 681'e kadar yöneten Asur Kralı Sanherib'e dayandığını açıkladı. Güçlü bir kral olarak tanınan Sanherib, Babil'e karşı da dahil olmak üzere kazandığı askeri başarılar ve Nineveh'i genişletmesi ile ünlendi.

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Irak arkeoloji ekibinin başkanı Fadel Muhammed Khodr ise oymaların bir zamanlar Sanherib'İn sarayını süslediğini ve daha sonra Mashki Kapısı'na taşındığını açıkladı.

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2016'DA DEAŞ MİLİTANLARI TARAFINDAN BULDOZERLER YIKILDI

Mashki Kapısı, Nineveh'teki en büyük kapılardan biriydi ve şehrin büyüklüğü ile gücünün bir simgesiydi. Kapı 1970'lerde yeniden inşa edildi, ancak 2016'da DEAŞ militanları tarafından bir buldozerle yıkıldı.

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Militan grup, Irak'ta İslam öncesi döneme ait birçok antik yeri yağmalayıp yıktı ve onları "putperestliğin" sembolleri olarak tanımladı. Khodr, kapının yeraltındaki bölümlerinin 2 bin 700 yıllık oymalar da dahil olmak üzere büyük ölçüde korunduğunu, ancak yerin üstünde olan her şeyin çoğunun yok edildiğini sözlerine ekledi.

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Öte yandan, Irak'taki Musul Üniversitesi'nden ve ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nden uzmanlardan oluşan kazı ekibi, Mashki Kapısı alanını DAEŞ'in buldozerle yıkmadan önceki haline döndürmek için çalışıyor.

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Fakat, Irak'taki arkeolojik alanlara zarar verenler sadece DEAŞ militanları, vandallar ve kaçakçılar değil. ABD birlikleri ve müttefikleri, 2003'te ABD Irak'ı işgal ettikten sonra bölge bir ordu kampı olarak kullanıldığında Babil'in kalıntılarına zarar verdi.

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ABD BİRLİKLERİ DE ZARAR VERDİ

Birleşmiş Milletler'in kültür ajansı UNESCO 2009 tarihli bir raporda, ABD birliklerinin "kazma, kesme, kazıma ve tesviye" yoluyla şehre büyük zarar verdiğini tespit etti.

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