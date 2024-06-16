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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 16:38

Damdan atlayan keçi, tellerde asılı kaldı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir evin damında bekletilen keçi, ipini koparıp aşağı atladı. Keçi bu sırada mahalleden geçen elektrik tellerine takıldı.

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