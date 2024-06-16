Damdan atlayan keçi, tellerde asılı kaldı

Adana'da damdan atlayan bir keçi, mahalleden geçen elektrik tellerinde asılı kaldı. Olay Sarıçam ilçesinde yaşandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Ali Güçlü'nün damında beklettiği kurbanlık keçi, ipini koparıp atladı. Bu sırada keçinin boynuzları binanı yanından geçen tellere takılıp asılı kaldı.
Çevredekiler, keçiyi kurtarmak için seferber oldu. Kamyonun damperine çıkan komşu Ramazan İmir'in de yardımıyla kurtarılan keçi, daha sonra kesildi.
Olayı anlatan İmir, "Televizyon izlerken bir kurbanlığın bağırdığını duydum. Israrla bağırınca balkona çıktım ve keçinin telde asılı kaldığını gördüm. Hemen kamyon çağırıp, damperine çıkarak kurtardım. Kaçan, çatıya çıkan kurbanlık oluyordu ancak telde asılı kalanı ilk defa gördüm." diye konuştu.