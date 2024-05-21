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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 15:06

Dalyan Kanalı havadan ve su altından görüntülendi! Görenleri kendine hayran bırakıyor

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen, doğal güzelliği kadar balık, yengeç üretimiyle de öne çıkan Muğla'daki Dalyan Kanalı, su altından ve dronla havadan görüntülendi.

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