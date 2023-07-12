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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:54

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar! Titus Tüneline nasıl gidilir?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma döneminde esirlere yaptırılan Titus Tüneli ve yakınındaki Beşikli Mağara, FPV dronla görüntülendi. Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Dağların arası oyularak yapılan tünel özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Titus Tüneli'nin özellikleri neler? Titus Tüneline nasıl gidilir?

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