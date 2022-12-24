  • $18,6893
  • 19,8686
  • 1079.77
  • 5454.79

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:24

Dağın yamaçlarına çuval çuval döktüler! Bin yıl yaşayabiliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir ilke imza atılarak şehri çevreleyen Şardağı'nın yamaçlarına doğada bin yıl yaşayabilen bitki tohumları ekildi. Dağın yamaçlarına çuval çuval dökülen tohumlar bölgeyi Elbistan'ın yaşayan hazinesi yapacak. Ayrıntılar haberimizde...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.