Dağdan kopan kaya parçası yola düştü! Taksi şoförü ve yolcuları son anda kurtuldu

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Kayadan son anda kurtulan Atalay, kaya parçasının yola indiğini belirterek, "Derecik ilçesine yolcu götürüyordum. Dev kaya parçası yolun orasına indi. Bugünlerde yağışlar devam ediyor. Bu yolu kullananlar çok dikkatli olmalılar. Kaya parçalarının nereden geleceği belli değil. Biz de inerek o anları çektik. Kim yolu kullanıyorsa ama dikkat etsin" dedi.