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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2024 Salı 16:46

Dağdan kopan kaya parçası yola düştü! Taksi şoförü ve yolcuları son anda kurtuldu

Hakkari'de Şemdinli-Derecik karayolunda seyreden taksinin önüne dağdan kopan kaya parçası düştü. Ölümden birkaç metreyle kurtulan taksi şoförü, “Bu yolu kullananlar çok dikkatli olmalılar. Kaya parçalarının nereden geleceği belli değil.” dedi.

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