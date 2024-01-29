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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:09

Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin içine girdi! 1 kişi hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, bir kamyonetin ön camından içeri girdi. Olayda, kamyonetteki Ali Ekber Soylu yaşamını yitirdi.

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