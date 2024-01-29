Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin içine girdi! 1 kişi hayatını kaybetti

Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası, kamyonetin içine girip 1 kişiyi öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli - Ovacık karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.
Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi.
Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu'nun bacaklarını üzerine düştü.
hbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.