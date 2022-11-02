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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 13:36

Çürüyen domateslerinizi sakın çöpe atmayın! Bu etkisini ilk kez duyacaksınız

Kış için hazırlayacağınız domates konservelerinin tam mevsimi gelmişken bu bilgiler işinize çok yarayacak. Kilolarca aldığınız domateslerin içinden çıkan çürük, ezik domatesleri sakın çöpe atmayın. Öyle yerlerde kullanılıyor ki öğrenince şoke olacaksınız. İşte domates üzerinde bulunan küflerin inanılmaz faydaları...

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