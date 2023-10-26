Cumhuriyetin 100. yılı özel etkinliklerle kutlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşır şekilde coşkuyla kutlanması için kentin çeşitli noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler vatandaşlarla buluştu.

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Etkinlikler kapsamında, Üsküdar Meydanı'nda "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi" açıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan sergide, onun liderliğinde 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında gösteriliyor.

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Katılımcıları sergi alanına girişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla Türk milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik." sözlerinin yer aldığı "Hayallerim vardı" başlıklı yazı karşılıyor.

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Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin de yer aldığı konuşmasından kesit, alandaki ziyaretçilere dinletiliyor.

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Sergideki dijital ekranlarda, "Huzurun yüzyılı", "Ulaştırmanın yüzyılı", "Eğitimin yüzyılı", "Üretimin yüzyılı", "Gücün yüzyılı", "Savunmanın yüzyılı", "Bilimin yüzyılı", "Enerjinin yüzyılı", "Şefkatin yüzyılı" ve "Sağlığın yüzyılı" ile "Togg kilometre taşları" ve "Maziden Atiye" konularında gösterim yapılıyor.

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Alanı ziyaret eden vatandaşlar, savunmadan enerjiye, sağlıktan bilime, ulaştırmadan eğitime kadar birçok alanda üretilen projelere ilişkin hazırlanan görselleri ilgiyle izliyor. Ziyaretçiler sergi alanında hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyor.

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Bu kapsamda, Beyoğlu Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanı kuruldu.

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Alanda, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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Taksim Gezi Parkı'nın önüne de "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan vatandaşlarla buluşuyor.

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Bayram günü de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları, canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

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Taksim Meydanı'nı adeta aydınlatan dev ekrandan görüntüleri izleyen vatandaşlar ve turistler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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Alanı gezen Azerbaycanlı Anar Hüseyinov, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duyduğunu söyledi.

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Hüseyinov, kardeşlerin bu bayramını kutladıklarını dile getirerek, "Biz de sevinçliyiz. Türkiye'nin güçlü olması Azerbaycan'ın da güçlü olması demektir. Şükür Allah'a, dünya Türkiye ile hesaplaşır. Türkiye güçlü bir devlettir, kardeşliğimiz de devam ediyor. Asırlardır kardeş millet olmuşuz. Zor günümüzde birbirimizin yanındayız. Türkiye'nin bundan da güçlü olmasını diliyoruz. Siz bizim için ne kadar seviniyorsanız biz de sizin için o kadar seviniyoruz." diye konuştu.

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Görüntüleri izlerken duygulandığını ifade eden Gülseren Yenice, "Türkiyemiz için gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Çocuklarımız için daha güzel yıllara gelmek istiyorum. Atatürk ile Türkiyemizi çok seviyorum. Nice güzel yıllar olsun. Geleceğimiz güzel olsun." ifadelerini kullandı.

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Alanı gezenlerden Mustafa Katar, "Bugün çok güzel bir bayram günü. Bayram bile böyle değil. Bugüne gelmek kolay olmadı." dedi.

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Suzan Uygur, çok heyecanlı ve çocuklar gibi sevinçli olduğunu aktardı.

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Etkinlikleri gezdiğini anlatan Uygur, "İnşallah böyle devam eder Cumhuriyetimiz. Atatürk'ü çok seviyoruz." diye konuştu.

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Vatandaşlardan Yağmur Furkan Dağıstanlı ise duygusal bir bayram süreci geçirdiklerini söyledi.

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"Allah, nice 100 yıllar nasip etsin." diyen Dağıstanlı, hem "Türkiye Yüzyılı" hem Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinin birlikte olduğuna dikkati çekti.

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Dağıstanlı, "Çok duygulandım. Özellikle Atatürk'ün 'Kısa sürede çok iş başardık.' konuşması çok duygusal. Savaş dönemiyle ilgili çok şey anlatıyor." ifadelerini kullandı.

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Avusturya'da yaşayan Muhittin Yurtsever de böyle bir güne şahitlik etmenin çok güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"İnşallah 29 Ekim'den sonra her şey daha iyi gider. Nereden nereye geldiğimizi görmek çok onur verici. Hiç yoktan Kurtuluş Savaşı'nda bir şey var edebilmek, Cumhuriyet'i kurabilmek, böyle bir ülkeye sahip olabilmek çok güzel. Ülkemizin değerini bilmemiz lazım. Ülkemizde çok yüksek bir potansiyel var."

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Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda kurulan dev ekranda da Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsel içerikler vatandaşlara aktarıldı. Üç boyutlu izlenebilen sunumu bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar görüntüleri izlerken duygu dolu anlar yaşayarak, alkışladı.

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Özgül Gülmez, gösterimden çok etkilendiğini belirterek, bunları izlerken Mustafa Kemal Atatürk'ü özlediğini hissettiğini söyledi.

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Atatürk'ü içinde yaşatmak için elinden geleni yapacağını dile getiren Gülmez, "Cumhuriyet'in kıymetini bilelim, onu koruyalım. Görseli onurla izledim. Atatürk'ün bize verdiği yolu takip ediyoruz. Ülkemizin kalkınması için buna ihtiyaç var." dedi.

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Rasim Doğan ise video içeriğinde yer verilen projelere işaret ederek, "Bu projeler olması gereken şeyler. Bunu kabullenmeyen yapılar da var. Herkesin Türkiye için olan projeleri desteklemesi gerekiyor. İzlerken çok duygulandım, resmen titredim." diye konuştu.

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Nida Sara Karabacak da ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda on binlerce şehit verdiğini kaydederek, Türk olduğu için de gurur duyduğunu söyledi.

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Cumhuriyet'in 100. yılına özel çok proje olduğunun altını çizen Karabacak, "Bunları destekliyorum ama buna karşı çıkanlar var." ifadelerini kullandı.

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Kadıköy Meydanı'nda bulunan "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi"ne dev ekran kuruldu.

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Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan video gösterimi buradan gerçekleştiriliyor.

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Öte yandan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi", "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı'" gösterim alanı ve "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" 8 Kasım, "Türkiye Yüzyılı Monolithi" ve "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi" ise 1 Kasım'a kadar 10.00-00.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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