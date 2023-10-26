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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:15

Cumhuriyetin 100. yılı özel etkinliklerle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler düzenledi.

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