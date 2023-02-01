  • $18,8088
  • 20,4945
  • 1166.54
  • 4888.14

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba 13:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Restorasyonu 12 yıl çalışması sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de 12 yıl süren restorasyon çalışması tamamlanan Aydos Kalesi ile 127 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu'nun resmi açılışını 3 Şubat Cuma günü gerçekleştirecek.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.