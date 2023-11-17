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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 10:49

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı kaç rekattır?

Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı kaç rekattır? Cuma namazına nasıl niyet edilir? Cuma namazı ne zaman kılınır? İşte Diyanet'te yer alan tüm bilgiler

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