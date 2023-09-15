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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 11:01

Cuma mesajları 2023: Resimli, dualı, en anlamlı ve en güzel cuma mesajları...

Tüm müslüman aleminde cuma günleri yapılan ibadetlerin iki kat sevap olduğuna inanılır. Bu mübarek Cuma gününde sosyal medya hesabından cuma mesajı yayınlamak ya da sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler aramalarını hızlandırdı. İşte resimli, dualı, ayetli, farklı, yeni, anlamlı, kısa cuma mesajları...

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