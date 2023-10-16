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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 15:54

Çukurca'daki tarihi kale evleri turizme kazandırılacak! Bu yıl çalışma başlatıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce 7'si restore edilen, 2'sinde ise bu yıl çalışma başlatılan tarihi kale evleri, turizme kazandırılacak.

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