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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:24

Çubuk Gölü'nden endişelendiren görüntü! Balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

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