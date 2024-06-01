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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 15:53

Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı! 6 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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