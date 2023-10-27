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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:42

Çorum'da otobüs durağında silahlı saldırı! 3 kişi yaralandı

Çorum'da bir otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 5 kişiden 3'ü yaralandı.

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