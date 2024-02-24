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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 16:08

Çöp evde emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu! Yaklaşık 10 gündür haber alınamıyordu

Yalova'da bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine ikamete giren polis ekipleri kendisinden yaklaşık 10 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun cansız bedeni buldu.

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