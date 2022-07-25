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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:56

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu

Bursa'da kirasını ödemediği için icra takibi başlatılan Kamuran Pınar A.'nın oturduğu eve giden ekipler bir odada kilitli 9 yaşında bir çocuk buldu. Olayın ardından çocuğun annesi ilk kez konuştu. Öte yandan Cem Muhammed A., Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası, annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

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