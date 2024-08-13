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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 16:16

Çöp ev görenleri şaşkına çevirdi! Toplam 80 ton çöp topladı

Eskişehir'de önceki yol evinden 50 ton çöp çıkarılan engelli vatandaş yeniden sokakta bulduğu malzemeleri biriktirmeye başladı. Oluşan kötü koku nedeniyle vatandaşların yetkililerden yardım istemesi üzerine harekete geçen Odunpazarı Belediyesi ekipleri, yaklaşık 30 ton daha atık çıkarttığı evi temizledi.