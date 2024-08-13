Çöp ev görenleri şaşkına çevirdi! Toplam 80 ton çöp topladı

Aynı şahıs geçen yıl da 50 ton çöp toplamıştıBahsi geçen dairede çöp toplanması nedeniyle apartmanda pis koku yayılması üzerine geçen yıl da apartman sakinleri şahısla ilgili savcılığa şikayette bulunmuştu.





Bunun üzerine 24 Mayıs 2023'te Odunpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Ekipler, yine tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan 140 metrekarelik daireyi yaklaşık 50 ton çöpten arındırmıştı.

