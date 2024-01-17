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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:39

Çok sayıda tarım arazi sular altında kaldı! Antalya'nın sağanak etkili oldu

Antalya Kaş'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda tarım arazisi ve sera da sular altında kaldı.

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