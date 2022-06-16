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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:29

Coğrafi işaretle tescillendi! Sivas pastırmasına tescil belgesi verildi

Sivas pastırmasının, coğrafi işaret tescil belgesi aldığı bildirildi.

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