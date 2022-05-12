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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 13:12

Coğrafi işaretle ilk kez satılacak! Dünyanın her yerine gönderiliyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 1900 ila 2300 rakımlarında yer alan Ayder Yaylası'nda, coğrafi işaret tescilli Ayder balı için arıcıların mesaisi başladı.

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