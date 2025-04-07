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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2025 Pazartesi 16:54 |

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor

İstanbul'daki işinden istifa edip Kastamonu'nun Tosya ilçesine yerleşen kadın girişimci, doğal bitkilerden ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kadın girişimci, kırsalda yaşayan kadınların ormanlık alandan topladıkları bitkileri de satın alarak istihdama katkı sağlıyor.

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