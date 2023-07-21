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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 13:37

Çocuklarının depremin travmasını atlatması için aldı! Evin yeni üyesi oldu

Diyarbakır'da ev hanımı Dilek Kadak, depremlerden etkilenen çocuklarına moral olması için satın aldığı kuzuyu yanından ayırmıyor.

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