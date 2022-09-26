  • $18,4573
  • 17,8974
  • 975.856
  • 3239.87

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:47

Çocuklarına daha fazla vakit ayırabilmek için ameliyat oldu! 58 kilo verdi

Konya'da yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk annesi Suna Torun, aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaştığı için obezite cerrahi yöntemiyle 58 kilo verdi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.