Çocukları eğlendirerek geliştiriyor! 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri

Çocuklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan "Çevre Müfettişi Sıfır Atık Atölye" kapsamında, "Atık Kumaştan Çanta Yapımı", "Ahşap Boyama", "Arkadaş Bilekliği Tasarımı", "Makrome Anahtarlık" ve "Hacivat-Karagöz Kukla Yapımı" atölyeleri ile el becerilerini geliştiriyor.