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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2025 Salı 17:29 |

Çocukları eğlendirerek geliştiriyor! 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri

'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında çocuklar ile aileleri, eğlenceli ve öğretici faaliyetlerle buluşmaya devam ediyor.

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