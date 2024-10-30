Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2941
  • 37,1488
  • 3066.71
  • 9005.64

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 13:29

Çocuklardan torpilli saldırı! Yakınları kırtasiye sahibine saldırdı

İstanbul Avcılar'da iki çocuk bir iş yerine torpil atıp kaçtı. İş yerinde bulunanlar torpil atanları kovalayınca, çocukların yakınlarının saldırısına uğradı.