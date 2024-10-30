Çocuklardan torpilli saldırı! Yakınları kırtasiye sahibine saldırdı

<p>Yeşilkent Mahallesi Fatih Sokak'taki bulunan kırtasiyeye sokakta oynayan iki çocuk dün öğle saatlerinde torpil atarak kaçtı.</p><br><p>Bunun üzerine kırtasiye çalışanları çocukları kovalamaya başladı.</p><br><p>Çocukların aileleri ise duruma sinirlenerek kırtasiye dükkanına gitti ve iş yeri sahibine saldırdı.</p><br><p>Dükkan içinde bir süre arbede yaşandı. Çıkan arbedede iş yeri sahibi yaralandı.</p><br><p>İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Yaralanan kırtasiye sahibi tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kırtasiye sahibine saldıranlar ise gözaltına alındı.</p><br>