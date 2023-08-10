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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:00

Çocuklar ve gençler Çar Çayı'nda yüzerek serinliyor

Muş'ta sıcak havadan bunalan çocuklar ve gençler, Çar Çayı'nda oluşturulan gölette yüzerek serinliyor.

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