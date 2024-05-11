Çocuklar fark etti! Tokat'ta arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Depremin ardından devletin yanlarında olduğunu vurgulayan Demir, her türlü desteğin verildiğini dile getirdi.

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Depremin hemen ardından köylerinde arazide gördükleri küçük çatlaklarla ilgili uzmanların inceleme yaptığını belirten Demir, ancak bunların kesin olarak depremle ilişkilendirilemediğini anlattı.