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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:12

Çocuklar fark etti! Tokat'ta arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki bir köyde, arazide derin çatlaklar oluştuğu belirlendi. Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, çatlakları çocukların fark ettiğini, yetkililerden incelenmesi istediklerini söyledi.

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