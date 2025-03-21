Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,0155
  • 41,4539
  • 3709.94

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 14:14 |

Çocukken ailesinin okutmadı! 65 yaşında okuma yazma kursuna başladı

Giresun'da okuma yazma bilmediği için çeşitli zorluklarla karşılayan 65 yaşındaki Ayşe Demir, müracaatı üzerine açılan kursta tek başına okuma yazma öğreniyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.