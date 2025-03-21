Çocukken ailesinin okutmadı! 65 yaşında okuma yazma kursuna başladı

Demir, okurken bazen zorlandığını, harfleri karıştırdığını dile getirerek, "(Okuma yazma bilmeyenler) Gelsin öğrensinler, iyi oluyor, okumak güzel bir şey. Heyecanlanıyorum, okuyamadığım zaman biraz üzülüyorum, 'neden yapamıyorum?' diye." ifadesini kullandı.

Okuma yazmaya her zaman bir özlemi olduğuna işaret eden Demir, ikinci kademe kursuna da devam ederek okuma yazmayı tam öğrenmek istediğini kaydetti.