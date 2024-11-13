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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 15:29

Çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı! Apartmana çarptı

Esenler'de iddiaya göre aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyonu kıran pikap sürücüsü 4 katlı binaya çarparak durabildi.