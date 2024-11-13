Çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı! Apartmana çarptı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen doğalgaz ekipleri ise doğalgazı kesti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, binanın giriş katında hasar meydana geldi. Dairesi kazada zarar gören Mehmet Emin Açil, "Burada kaza oldu. Söylenenlere göre çocuğa vurmamak için direksiyonu kırmış, aniden binaya girdi. O sırada biz evdeydik. Uyuyordum, sese uyandım.İkici katta oturuyorum ses uyandım. Doğalgaz kutusuna çarpmış. Aradık yetkilileri, hemen doğalgazı kapattılar. Allah beterinden korusun" diye konuştu.