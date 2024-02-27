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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:17

Çivi ve tellerle yaptıkları hayrete düşürdü! 25 kilometre ip kullanıldı

Düzce'de lise öğrencileri filografi sanatını 2 ayda öğrenip, metrelerce uzunlukta tel ve ip kullanarak ünlü isimlerin portrelerini yaptı. Sultan II. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e kadar yapılan birçok ünlü ismin portresi okul içinde sergilenmeye başladı. Yapımında 25 kilometre ip kullanılan portreler görenleri hayrete düşürdü.

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