Çivi ve tellerle yaptıkları hayrete düşürdü! 25 kilometre ip kullanıldı

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"Öğrenciler ön yargılı davrandı"





Filografi sanatını öğrencilerin bilmediğini ve ilk başta ön yargılı davrandıklarını dile getiren Cumhuriyet Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Mehmet Parlayan, "Filografi Orta Doğu temelli bir sanattır. Daha sonra bu gelişerek string art boyutunu alıyor. Açık beyaz bir düzlem üzerine koyu renkli iplerle yapılarak, iplerin sıklığı ve seyrekliği ile zıt konstrat oluşturuyor. Bu şekilde portre veya herhangi bir manzara resmi ortaya çıkıyor. Bu çok alışık olduğumuz ve çevremizde çok gördüğümüz bir sanat akımı değil. Bu yüzden öğrenciler ön yargılı ve başaramayacaklarını düşünerek kaygı ve endişeleri vardı. Bir şeyleri öğrendikçe, çalışma ilerledikçe ortaya bir şeyler çıkınca bunu yapabileceklerini anladılar. Güzel bir sergi oluşturduk. Bu sergide 45'e yakın çalışma bulunuyor. Ders içinde yaptığımız bir çalışmayı sergiye dönüştürdük" şeklinde konuştu.