CİMER'den gelen daveti geri çevirmedi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, teravih namazı kıldırdı

Allah'ın mukaddes günleri insanlar için bir kurtuluş vesilesi olarak takdir buyurduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:





"Bizim namaza, oruca, zekata, hacca, hayır hasenata ihtiyacımız var. Şu aldığımız nefesin, aldığımız güneşin, yağmurun, gün ışığının, yediğimiz, içtiğimiz o nimetlerin şükrünü eda etmek için Rabbimize ibadet ediyoruz. Fitreler, hayır hasenat, iyilik hepsi bizim daha iyi Müslüman olmamız, daha iyi kul olmamız için Cenabıhakk'ın bizim için vesile kıldığı vasıtalar, ibadetler. İnşallah bu ramazan ayının kurtuluş günlerinde daha samimi bir şekilde oruç tutarız, daha samimi bir şekilde beş vakit namazımızı, teravihlerimizi, cuma namazımızı kılarız."