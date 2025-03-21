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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 13:55 |

CİMER'den gelen daveti geri çevirmedi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı davet üzerine Yenimahalle Huzur Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.

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