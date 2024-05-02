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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 17:03

Çığla 20 metre sürüklenmişti! Karların erimesiyle ortaya çıktı

Van'da aralık ayında etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolunda, çığla 20 metre sürüklenen minibüs, yaklaşık 5 ay sonra karların erimesiyle ortaya çıktı. 132 gün kapalı olan yol da ulaşıma açıldı.

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