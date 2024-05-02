Çığla 20 metre sürüklenmişti! Karların erimesiyle ortaya çıktı

1 / 10

Van'dan 23 Aralık 2023'te Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Şahin Sabırlı yönetimindeki 27 AGF 649 plakalı hafif ticari araçtaki 10 kişi, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı.

2 / 10

Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yürüyerek ilçeye ulaştı.

3 / 10

Terk edilen 2 araç ise daha sonra düşen çığ altında kaldı. Karayolları ekipleri ile bölgeye gelen araç sahipleri, hafif ticari aracı küreklerle çıkardı. Çığın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan yolcu minibüsüne ise ulaşılamadı.

4 / 10

Yol ulaşıma açıldı

Çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolundaki ilk çalışma da 13 Şubat'ta başlatıldı. Çığ riskleri nedeniyle zaman zaman durdurulan çalışmalara rağmen Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından 132 gün aradan sonra Van-Bahçesaray yolu bugün ulaşıma açıldı. Yaklaşık 5 ay kar kütleleri altında kalan minibüs ise karların erimesiyle ortaya çıktı.

5 / 10



6 / 10



7 / 10



8 / 10



9 / 10

