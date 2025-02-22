Çiftçileri zirai dona karşı mücadelesi! Seralarda soba yaktılar

Seradaki domates fidelerinin don vurmaması için soba yaktıklarını belirten Yılmaz, "Geçen yıl fazla zirai don olmamıştı iki gün falan olmuştu bu yıl daha soğuk ve hava soğuk gidiyor. Şu an sobalarımızı yaktık, derecemiz istediğimiz seviyeye geldi ve ürünleri don vurmaması için sabah saatlerine kadar nöbet tutacağız. Bu sene aşırı soğuk hava dalgası var. Bitkileri korumak için sobaları yakıyoruz." diye konuştu.