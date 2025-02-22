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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 09:25 |

Çiftçileri zirai dona karşı mücadelesi! Seralarda soba yaktılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

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