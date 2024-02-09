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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 15:41

Çiçekçiler Sevgililer Günü hazırlıklarına başladı

Çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, bu yıl da en çok ilgiyi kırmızı güllerin görmesi bekleniyor.

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