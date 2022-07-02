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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:29

Cezaevinde öğrendi! Devlet desteğiyle mesleği haline getirdi

Osmaniye'de bir süre kaldığı cezaevinde ahşap işçiliğini öğrenen eski hükümlü, devletin sağladığı hibe desteğiyle iş yerini açtı.

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