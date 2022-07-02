Cezaevinde öğrendi! Devlet desteğiyle mesleği haline getirdi

İş bulamayan ve birçok yerden "ret" cevabı alan Pinegöz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla haberdar olduğu İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Pinegöz, bu süreçte haberdar olduğu hibe desteğine başvurduğunu ve kendi iş yerini açma şansı yakaladığını aktardı.

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"Hedefim, daha geniş bir iş yeri açmak"

Ekmek teknesinde ahşap tasarımıyla ilgili işler sayesinde geçimini sağladığını belirten Pinegöz, şöyle devam etti:





"Devletin desteğiyle kendi iş yerini açmak çok güzel bir şey. Gelecekteki hedefim, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alarak imalat üzerine daha geniş bir iş yeri açmak. Bir mahkum olarak iş bulmak çok zor. Gidiyorsun bir yerle anlaşıyorsun, sabıka kaydını görünce sıkıntı yaşanıyor. Sabıka kaydın olduğu sürece iş bulman çok zor. Bu nedenle ben iş yerimi büyüttükten sonra yanımda çalışacak elemanların benim gibi eski mahkum olmasını isterim."